Так, наносить или не наносить ядерный удар по Юго-Восточной Азии?

Перед Юго-Восточной Азией стоит ядерная дилемма. Региональный договор запрещает ядерное оружие, но отдельные страны быстро переосмысливают свое прошлое отвращение к ядерной энергетике и исследованиям.
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