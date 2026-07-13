Новости часа. 13 июля: Паутина 2.0 сорвана, Россия ударила по Черноморску, РЖД приостанавливает продажу билетов

Рассказываем о главных новостях к этому часу. Что происходит в России и мире 13 июля? Масштабная атака БПЛА на Москву и область с жертвами среди мирных жителей, внезапная смерть американского сенатора – противника России Линдси Грэма*, раскачка топливной темы в регионах и новые удары по инфраструктуре Украины.