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Царьград

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Новости часа. 13 июля: Паутина 2.0 сорвана, Россия ударила по Черноморску, РЖД приостанавливает продажу билетов

Новости часа. 13 июля: Паутина 2.0 сорвана, Россия ударила по Черноморску, РЖД приостанавливает продажу билетов

Рассказываем о главных новостях к этому часу. Что происходит в России и мире 13 июля? Масштабная атака БПЛА на Москву и область с жертвами среди мирных жителей, внезапная смерть американского сенатора – противника России Линдси Грэма*, раскачка топливной темы в регионах и новые удары по инфраструктуре Украины.

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