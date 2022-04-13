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Эксперт: Хабаровский край инфраструктурно готов к предстоящему развитию

Эксперт: Хабаровский край инфраструктурно готов к предстоящему развитию

Целью данных инициатив является сокращение оттока населения из дальневосточных регионов. Для её достижения, по словам премьер-министра, необходимо обеспечить три ключевые составляющие: комфортное жильё, хорошую работу и качественное образование.

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