Эксперт: Хабаровский край инфраструктурно готов к предстоящему развитию

Целью данных инициатив является сокращение оттока населения из дальневосточных регионов. Для её достижения, по словам премьер-министра, необходимо обеспечить три ключевые составляющие: комфортное жильё, хорошую работу и качественное образование.
Целью данных инициатив является сокращение оттока населения из дальневосточных регионов. Для её достижения, по словам премьер-министра, необходимо обеспечить три ключевые составляющие: комфортное жильё, хорошую работу и качественное образование.
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