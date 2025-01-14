Омбудсмен Володарский: ЕГЭ заменят цифровые портфолио и искусственный интеллект

Пересмотр системы оценки школьных знаний необходим для перехода к образованию будущего. Это первый шаг к цифровым портфолио учащихся и к тому, что проверять экзамены будет искусственный интеллект, заявил председатель Федерации частного образования Амет Володарский в беседе с Общественной Службой Новостей.
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