Омбудсмен Володарский: ЕГЭ заменят цифровые портфолио и искусственный интеллект

Пересмотр системы оценки школьных знаний необходим для перехода к образованию будущего. Это первый шаг к цифровым портфолио учащихся и к тому, что проверять экзамены будет искусственный интеллект, заявил председатель Федерации частного образования Амет Володарский в беседе с Общественной Службой Новостей.