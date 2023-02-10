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Где смотреть Монако – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 11 февраля

В субботу, 11 февраля, сыграют Монако и ПСЖ в 23 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Луи II».

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