Где смотреть Монако – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 11 февраля

В субботу, 11 февраля, сыграют Монако и ПСЖ в 23 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Луи II».