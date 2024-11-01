Раскаты гроба: как прошла выставка «Некрополь» в Москве

В Москве 29–31 октября проходила международная выставка «Некрополь». Участники похоронного бизнеса представляли эко-гробы, проводили конкурсы церемониймейстеров и танатопрактиков, устраивали показы мод и прославляли «столицу русской смерти».
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