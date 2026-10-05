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Аргументы недели

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Жители Ленобласти попросили обустроить пешеходный переход на Дороге жизни

Жители Ленобласти попросили обустроить пешеходный переход на Дороге жизни

Староста поселка при станции Ладожское Озеро попросила взять на контроль установку пешеходного перехода на 44-45 километре Дороги жизни.

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