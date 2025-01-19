Экс-президент Филиппин Дутерте заявил о нарушениях в новом бюджете страны

Утвержденный закон о распределении бюджета Филиппин на 2025 год имеет нарушения законодательства, за которые кто-то может сесть в тюрьму, заявил экс-президент Филиппин Родриго Дутерте 18 января, в беседе с журналистами.
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