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Музыкальная минутка. "Встанем" Ярослав Дронов (SHAMAN)

Музыкальная минутка. "Встанем" Ярослав Дронов (SHAMAN)

"Эту песню я сочинил недавно и неожиданно для себя! Её как будто бы кто-то продиктовал" Ярослав Дронов (SHAMAN) Встанем Пока ещё с вами мы живы и правда за нами Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами Они улыбались, как дети, и в небо шагали Встанем И ближе к ним станем   Встанем Пока с нами рядом господь и истина с нами Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали За тех, кто нашёл своё небо и больше не с нами Встанем  И песню затянем   Встанем И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами Встанем  Герои России останутся в наших сердцах  До конца   Встанем И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли Кто шёл умирать за свободу, а не за медали Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами  Встанем И снова затянем   Встанем И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами Встанем  Герои России останутся в наших сердцах  До конца Вот она, наша молодёжь! И пусть со стихами не всё гладко, но уж точно написаны они не по указке сверху, потому что с нынешним поколением это не проходит.

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