Музыкальная минутка. "Встанем" Ярослав Дронов (SHAMAN)

"Эту песню я сочинил недавно и неожиданно для себя! Её как будто бы кто-то продиктовал" Ярослав Дронов (SHAMAN) Встанем Пока ещё с вами мы живы и правда за нами Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами Они улыбались, как дети, и в небо шагали Встанем И ближе к ним станем Встанем Пока с нами рядом господь и истина с нами Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали За тех, кто нашёл своё небо и больше не с нами Встанем И песню затянем Встанем И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами Встанем Герои России останутся в наших сердцах До конца Встанем И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли Кто шёл умирать за свободу, а не за медали Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами Встанем И снова затянем Встанем И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами Встанем Герои России останутся в наших сердцах До конца Вот она, наша молодёжь! И пусть со стихами не всё гладко, но уж точно написаны они не по указке сверху, потому что с нынешним поколением это не проходит.