Сматывайте удочки: в 2025 году в Астраханской области могут ввести тотальный запрет на воблу

С таким предложением вышли ученые. В Астраханской области объявлены общественные обсуждения общих допустимых уловов водных биоресурсов (ОДУ) на 2025 год, разработанных Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ).
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