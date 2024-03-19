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Сматывайте удочки: в 2025 году в Астраханской области могут ввести тотальный запрет на воблу

Сматывайте удочки: в 2025 году в Астраханской области могут ввести тотальный запрет на воблу

С таким предложением вышли ученые. В Астраханской области объявлены общественные обсуждения общих допустимых уловов водных биоресурсов (ОДУ) на 2025 год, разработанных Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ).

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Приезжаю на рыбалку на Ахтубу в августе. Все магазины и магазинчики просто завалены воблой с икрой. Причём начиная от 15 сантиметров и крупнее.  И так по всей дороге вдоль Ахтубы...
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