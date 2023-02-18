Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Бедард – 5-й игрок в истории CHL с 2 подряд сезонами по 100+ очков до 18 лет. Четверо других – Босси, Лекавалье, Кросби и Таварес

Коннор Бедард – 5-й игрок в истории CHL с 2 подряд сезонами по 100+ очков до 18 лет. 17-летний форвард «Реджайны» набрал 100 (50+50) очков в 40 играх текущего сезона в Западной хоккейной лиге.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх