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Губерниев о песне Трусовой, Самоделкиной и Левушкиной «Я не кукла»: «Это прекрасно! Девчонки успешно наступают по всем фронтам, не сидят на месте»

Фигуристки выпустили совместный трек под названием «Я не кукла». «Это прекрасно! У меня тоже есть группа Guber Band.

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