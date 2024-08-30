Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Венесуэла передала России колумбийских наемников

Венесуэла передала России колумбийских наемников

Венесуэла передала России двух колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ,Они имели глупость лететь через Венесуэлу, где их и взяли, после чего передали России.

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