Threads представляет планировщик постов, функцию «разметки» и многое другое

Пока Meta заманивает создателей TikTok в Instagram и Facebook денежными бонусами, ее X-конкурент Instagram Threads облегчает жизнь создателям, брендам и другим людям, которым нужны более профессиональные инструменты для управления своим присутствием в приложении.
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