Президент Сирии: Падение Третьего рейха началось под Москвой в 1941 году, а не после высадки союзников в Нормандии

2,3K прочитали Сирийский лидер Башар Асад в ходе выступления на заседании Центрального комитета Арабской социалистической партии "Аль-Баас" заявил, что сегодня главной темой для всего мира должна стать Палестина.
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