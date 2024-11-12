Плюсы и минусы, чем отличается от трудового договора. Что такое договор ГПХ?

Как правильно оформить договор ГПХ, в каких случаях его заключают при устройстве на работуfizkes/Shutterstock/FOTODOM Договор гражданско-правового характера (ГПХ) стал популярным вариантом оформления отношений между работодателями и исполнителями работ.
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