Минобороны: призыв на срочную службу начнется в России с 1 октября

Осенний призыв в России начнется с 1 октября. Он пройдет во всех регионах, в том числе и в новых. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, написал ТАСС.
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