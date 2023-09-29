Минобороны: призыв на срочную службу начнется в России с 1 октября

Осенний призыв в России начнется с 1 октября. Он пройдет во всех регионах, в том числе и в новых. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, написал ТАСС.