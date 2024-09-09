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Царьград

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В Башкирии ищут ребёнка, который не выбрался из утонувшей в реке машины

В Башкирии ищут ребёнка, который не выбрался из утонувшей в реке машины

Всего в салоне автомобиля, ушедшего под воду вслед за прицепом с лодкой, находились двое взрослых и трое детей.

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