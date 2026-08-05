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Царьград

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МИД Ирана отказался от визитов в Катар и Пакистан для переговоров

МИД Ирана отказался от визитов в Катар и Пакистан для переговоров

Представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, сообщил, что в ближайшее время никаких визитов иранских переговорщиков в Катар или Пакистан, в рамках посреднических усилий для переговоров с США по снижению региональной напряженности, не планируется.

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