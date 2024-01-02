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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ставка «обе забьют» не прошла лишь в одном матче «Брайтона» в сезоне АПЛ. 1.52 – зайдет с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» примет «Брайтон» в 20-м туре чемпионата Англии В 18 из 19 матчей «Брайтона» в сезоне АПЛ сыграла ставка «обе забьют».

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