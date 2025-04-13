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Мошенники применяют новый способ вовлечения людей в совершение терактов и диверсий

Новый вид вовлечения людей в совершение диверсий и терактов на транспорте под воздействием мошенников зафиксирован в России, в центральной части страны транспортные полицейские в прошлом году зафиксировали два таких случая.

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