Упавший с неба космический мусор повредил частное жилище. Какая страна ответит за это

Неизвестный объект, упавший с неба, врезался в крышу дома в Неаполе, штат Флорида. NASA изъяло этот предмет, чтобы изучить, действительно ли это мусор, сброшенный с Международной космической станции, передает techno.
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