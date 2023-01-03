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Давыдов об «Ак Барсе»: «Там собраны мастерюги с внутренними капризами. Билялетдинов не будет долго терпеть чье-то лишнее тщеславие»

Виталий Давыдов отреагировал на возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост тренера «Ак Барса». 67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.

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