Генменеджер «Авангарда»: «Квартальнов проявил неуважение к нашим игрокам, проявил слабость как тренер. Это не красит хоккей»

Алексей Волков считает, что Дмитрий Квартальнов проявил слабость как тренер. Генеральный менеджер «Авангарда» высказался касательно того, что главный тренер «Ак Барса» не пожал руки хоккеистам омского клуба после завершения серии.
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