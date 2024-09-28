Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия

Разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием вглубь территории России может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, однако окончательное решение остается за Верховным главнокомандующим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии