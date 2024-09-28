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Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия

Картаполов назвал возможное основание для применения ядерного оружия

Разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием вглубь территории России может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине, однако окончательное решение остается за Верховным главнокомандующим.

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