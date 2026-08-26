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Вести Севастополь

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Энергетики Севастополя перешли на график подачи света 3 через 3

Энергетики Севастополя перешли на график подачи света 3 через 3

В Севастополе сохраняется режим ограничения электроснабжения: отключения по графику «3 через 3».В Севастополе продолжается действие режима временного ограничения электроснабжения — энергетики придерживаются графика «3 через 3».

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