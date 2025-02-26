В ГАИ раскрыли, можно ли перевозить нож в автомобиле

Многие автовладельцы задумываются, можно ли без последствий возить нож в своей машине. Вопрос становится актуальным, поскольку существует широкий ассортимент ножей, и часть из них может быть отнесена к холодному оружию.
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