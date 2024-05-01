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«Глушенков готов для игры в «Барселоне». Почему нет?» Защитник «Локо» Ньямси о хавбеке

«Я никогда не играл в «Барселоне» и Ла Лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне».

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