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Аргументы недели

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Урок Венесуэлы: как американцы планируют забрать то, что Россия строила десятилетиями

Урок Венесуэлы: как американцы планируют забрать то, что Россия строила десятилетиями

Очередной геополитический урок, который Россия получает наглядно и болезненно. Американские компании планируют разобрать российские нефтяные месторождения в Венесуэле, фактически отжав активы, которые годами контролировали китайские и российские компании.

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