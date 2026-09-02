Очередной геополитический урок, который Россия получает наглядно и болезненно. Американские компании планируют разобрать российские нефтяные месторождения в Венесуэле, фактически отжав активы, которые годами контролировали китайские и российские компании.
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Китай и Россия излишне осторожные и потому и получают от США по ушам то тут, о там!
опять обманули - ничего страшного а мы им еще одну красную полоску нарисуем .......