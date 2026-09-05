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Полёт в новую галактику: фантастический рассказ о путешествии

Полёт в новую галактику: фантастический рассказ о путешествии

Что, если единственный способ спасти корабль — это совершить полёт в новую галактику, где никто и никогда не был? Когда привычная карта звёздного неба обрывается, а единственная надежда лежит за её пределами, начинается путешествие, к которому не готовил ни один симулятор.

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