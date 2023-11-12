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Машины закрыли на складе завода, но забыли про них на 25 лет. Помещение случайно нашел дворник

Машины закрыли на складе завода, но забыли про них на 25 лет. Помещение случайно нашел дворник

В течение 25 лет никто не обращал внимания на старый склад завода, расположенный на окраинах города. Здание переходило от компании к компании как недвижимое имущество, пока обычного дворника не послали привести его в порядок.

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Комментарии
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А
Алексей
Еще одна сказочка😁.Через 25 лет дворник нашел😁😁😁.
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14 час.
Модест
Ну надо же барыгам как-то цену поднять на устаревшие лоты. Вот и сочиняют такие незамысловатые сказочки для лопоухих буратинок.
Ответить
5 час.

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