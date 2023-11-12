Машины закрыли на складе завода, но забыли про них на 25 лет. Помещение случайно нашел дворник

В течение 25 лет никто не обращал внимания на старый склад завода, расположенный на окраинах города. Здание переходило от компании к компании как недвижимое имущество, пока обычного дворника не послали привести его в порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии