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"Очень громко было, дрожало всё": жители Сочи рассказали о мощной атаке на город

"Очень громко было, дрожало всё": жители Сочи рассказали о мощной атаке на город

Накануне Сочи подвергся очередному удару со стороны Украины, в том числе произошла атака безэкипажных катеров.

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