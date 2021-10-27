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Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России

Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России

Москва, 28 октября. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить специальные электромагнитные волны в диапазоне от 5850 до 6425 МГц для работы беспилотных летательных аппаратов, об этом говорится в соответствующем проекте.

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