Беспилотники могут получить специальные радиочастоты в России

Москва, 28 октября. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить специальные электромагнитные волны в диапазоне от 5850 до 6425 МГц для работы беспилотных летательных аппаратов, об этом говорится в соответствующем проекте.
Москва, 28 октября. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить специальные электромагнитные волны в диапазоне от 5850 до 6425 МГц для работы беспилотных летательных аппаратов, об этом говорится в соответствующем проекте.
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