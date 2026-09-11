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ДумаТВ

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Миронов предложил выкупать квартиры застройщиков под социальное жильё

Миронов предложил выкупать квартиры застройщиков под социальное жильё

Государство может приобретать пустующие квартиры у застройщиков по сниженным ценам и предоставлять их в социальный найм малообеспеченным гражданам, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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Новый комментарий от пользователя
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Степан Капустаизменено

Нужно будет разработать критерии, по примеру СССР. В том числе стаж работы, гражданство РФ, трудовые заслуги, производственные успехи, ходатайство профсоюзной организации. Много можно придумать, чтобы неоварвары не ринулись с семействами и прочими родственниками штурмовать просторы России. Кстати арендуемое у государства жильё может быть освобождено по решению суда, пусть и с предоставлением другого жилья меньшей площади и  снижением количества коммунальных удобств (общага, коммуналка).