Миронов предложил выкупать квартиры застройщиков под социальное жильё

Государство может приобретать пустующие квартиры у застройщиков по сниженным ценам и предоставлять их в социальный найм малообеспеченным гражданам, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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Нужно будет разработать критерии, по примеру СССР. В том числе стаж работы, гражданство РФ, трудовые заслуги, производственные успехи, ходатайство профсоюзной организации. Много можно придумать, чтобы неоварвары не ринулись с семействами и прочими родственниками штурмовать просторы России. Кстати арендуемое у государства жильё может быть освобождено по решению суда, пусть и с предоставлением другого жилья меньшей площади и снижением количества коммунальных удобств (общага, коммуналка).
Отдавать мигрантам будут?