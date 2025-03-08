Илону Маску предстоит дать показания по иску акционеров Twitter третьего апрел...

Илону Маску предстоит дать показания по иску акционеров Twitter третьего апреляИстория подготовки Илона Маска (Elon Musk) к покупке компании Twitter в 2022 году породила немало юридических претензий, и одно из рассматриваемых сейчас судом дел связано с иском акционеров компании, которые обвиняют миллиардера в попытках сбить цену акций Twitter в 2022 году.
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