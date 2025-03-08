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Илону Маску предстоит дать показания по иску акционеров Twitter третьего апрел...

Илону Маску предстоит дать показания по иску акционеров Twitter третьего апрел...

Илону Маску предстоит дать показания по иску акционеров Twitter третьего апреляИстория подготовки Илона Маска (Elon Musk) к покупке компании Twitter в 2022 году породила немало юридических претензий, и одно из рассматриваемых сейчас судом дел связано с иском акционеров компании, которые обвиняют миллиардера в попытках сбить цену акций Twitter в 2022 году.

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