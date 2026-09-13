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Дмитриев: Кушнер донес до Украины позицию России по мирному урегулированию

Дмитриев: Кушнер донес до Украины позицию России по мирному урегулированию

Киевский режим осведомлен об условиях, выдвигаемых Россией для урегулирования конфликта. Спецпосланник США по вопросам мирных миссий Джаред Кушнер правильно понял позицию Кремля и донес ее до Украины.

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