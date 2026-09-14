В Ялте прошёл Фестиваль любительских театров

В Ялте завершился пятый по счёту Фестиваль любительских театров, который проходил с 9 по 13 сентября в мемориальном саду «Белой дачи» и на исторических площадках Крымского литературно-художественного музея-заповедника.
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