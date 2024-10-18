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Китай

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Министр иностранных дел КНР провел встречу с главой аппарата президента Бразилии

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в четверг в Пекине провел встречу с высокопоставленной бразильской делегацией во главе с руководителем аппарата президента Бразилии Руем Коштой, в ходе которой призвал к углублению практического сотрудничества между двумя странами.

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