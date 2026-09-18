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Сварщик в Забайкалье получает 212 500 рублей: лето 2026 года обновило рейтинг зарплат

Сварщик в Забайкалье получает 212 500 рублей: лето 2026 года обновило рейтинг зарплат

Летом 2026 года рынок труда в Забайкальском крае и Амурской области показал рекордный рост спроса на рабочих и инженеров.

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