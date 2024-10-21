На новую выходку Киркорова Поплавская вскипела: "У нас принят закон об ЛГБТ? Или не принят?"

АС

Александр Сысоев

Ну сколько еще можно народу терпеть этот ублюдка-извращенца? Неужели нельзя найти в уголовном кодексе статью, достойную. этого негодяя? Негодяя не по недомыслию, а убежденного негодяя! Будь ты проклят, Киркоров!