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На новую выходку Киркорова Поплавская вскипела: "У нас принят закон об ЛГБТ? Или не принят?"

На новую выходку Киркорова Поплавская вскипела: "У нас принят закон об ЛГБТ? Или не принят?"

Затихший было Филипп Киркоров отметился тут новой выходкой.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Ну сколько еще можно народу терпеть этот ублюдка-извращенца? Неужели нельзя найти  в уголовном кодексе статью, достойную. этого негодяя? Негодяя не по недомыслию, а убежденного негодяя! Будь ты проклят, Киркоров!
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18 час.
лл
лина любимцева
Почему они там все такие мерзкие?!!
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17 час.

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