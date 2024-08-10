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В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенничества в России

В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенничества в России

Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан. Теперь злоумышленники создают групповые чаты в мессенджерах, добавляя в них фейковые аккаунты руководителей, далее сообщают якобы о проверке в компании, где участникам…Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан.

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