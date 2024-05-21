Несси и яйцо на продажу. Палеонтолог раскрыл мифы о динозаврах

Мифы есть практически во всех науках, и палеонтология здесь не исключение. Тем более что она занимается изучением динозавров — ископаемых животных, интерес к которым огромен и сопровождается множеством стереотипных представлений.
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