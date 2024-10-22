Самую большую миграцию существ на Земле сняли на видео: 7 км в длину и 1,5 км в ширину

Биологи назвали самую крупную стаю живых существ планеты, которая мигрирует вся разом. Огромная череда созданий растягивается в длину на 7 км, ширина миграционного потока достигает 1,5 км — и недавно это уникальное явление удалось снять на видео.
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