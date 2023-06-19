Экс-жених Ефременковой Мондезир Свет-Амур рассказал, что осознал после расставания

По его словам, он постоянно менялся ради экс-невестки, однако она этого не ценила. Фото: Юлия Ефременкова/ Telegram Экс-жених звезды телешоу «Дом-2» Юлии Ефременковой Мондезир Свет-Амур рассказал, чему его научило расставание с его возлюбленной.