В МВД назвали главный признак телефонных мошенников

МВД России рекомендует гражданам быть внимательными во время телефонных разговоров и незамедлительно прекращать общение, если неизвестный собеседник предлагает снять средства и внести их на так называемый "безопасный счет".
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