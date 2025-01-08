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В МВД назвали главный признак телефонных мошенников

В МВД назвали главный признак телефонных мошенников

МВД России рекомендует гражданам быть внимательными во время телефонных разговоров и незамедлительно прекращать общение, если неизвестный собеседник предлагает снять средства и внести их на так называемый "безопасный счет".

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