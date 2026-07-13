Валюта азиатской страны вновь упала

Японская национальная валюта снова ослабела. Об этом сообщило Bloomberg. Это произошло после того, как выяснилось, что финансовые власти Японии не собираются пересматривать структуру активов Государственного пенсионного инвестиционного фонда.
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