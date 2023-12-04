Разница между ВОВ и СВО

Александр Ляшенко

Не надо нести здесь. околесицу. Вооружение ВСУ было не хуже. даже лучше до полугода прохождения СВО. Многое изменилось в ВС РФ уже через год. и многих, кое кого поменяли в ВС РФ, с пользой для Армии России. Огромное плечо ВС РФ, подставило волонтёрское движение, на фоне скомпроментировавшихся некоторых военкомов в РФ. И сейчас Россия удачно противостоит более 50 государствам Европы самим США и Канады! Почти как и сто с лишним лет назад. С нами Бог и Победа будет за нами!