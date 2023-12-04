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Разница между ВОВ и СВО

Разница между ВОВ и СВО

Доктор военных наук Константин Сивков объяснил главные отличия спецоперации ВС России на Украине от боевых действий времен Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Геннадий Гуринов
Так в чем же разница? С украинской стороны оружие сороковых годов?
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17 час.
Евгений Сорокин
Ну вы ж видели у хохлов пулемёт Максим на нулёвке...
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17 час.
Александр Ляшенко
Не надо нести здесь. околесицу. Вооружение ВСУ было не хуже. даже лучше до полугода прохождения СВО. Многое изменилось в  ВС РФ уже через год. и многих, кое кого поменяли в ВС РФ, с пользой для Армии России. Огромное плечо ВС РФ, подставило волонтёрское движение, на фоне скомпроментировавшихся некоторых военкомов в РФ. И сейчас Россия удачно противостоит более 50 государствам Европы самим США и Канады! Почти как и сто с лишним лет назад. С нами Бог и Победа будет за нами!
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17 час.

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