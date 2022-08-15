Максим Галкин падает всё ниже, зарабатывая на травле: опубликовано видео с концерта

Юморист Максим Галкин включил в свою программу несколько реплик с критикой в адрес коллег по цеху. Досталось и Ларисе Долиной, и Надежде Бабкиной, а ещё Григорию Лепсу и Олегу Газманову - словом, всем тем, кто громко выступил в поддержку России после начала спецоперации на Украине: Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину, - заявил Галкин на одном из латвийских выступлений.