Экс-игрок Булыкин посоветовал "Локомотиву" забыть матч с "Динамо"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который в своей клубной карьере также играл за московский "Локомотив", дал соверт "железнодорожникам" после поражения от столичного "Динамо" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии