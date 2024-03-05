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Экс-игрок Булыкин посоветовал "Локомотиву" забыть матч с "Динамо"

Экс-игрок Булыкин посоветовал "Локомотиву" забыть матч с "Динамо"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который в своей клубной карьере также играл за московский "Локомотив", дал соверт "железнодорожникам" после поражения от столичного "Динамо" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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