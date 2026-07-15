Минтранс Подмосковья предупредил водителей о смертельной опасности на дорогах

В регионе ожидаются дожди и грозы, которые могут осложнить дорожную обстановку.Министерство транспорта Московской области предупредило водителей об ухудшении погоды и попросило быть особенно внимательными на дорогах.
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